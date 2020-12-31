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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2020 19:59



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
 1.      Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Ortaklığımız ‘'İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti & İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'' arasında 16.08.2017 tarihinde imzalanan İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ yöntemiyle geliştirilen İstanbul İli, Şile İlçesi Çavuş Mahallesi, 70 Ada 82 Parsel ( Konut )  ile 91 Ada 205 Parselde ( Konut-Ticari Alan ) ‘' İdealist Cadde ve İdealist Koru ‘' Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümleri ( Villa + Daire ) satın almak için gerekli işlemlerin başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
2.  Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.
 
        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896274


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