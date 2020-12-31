***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 19:59
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 31.12.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Ortaklığımız ‘'İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti & İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'' arasında 16.08.2017 tarihinde imzalanan İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ yöntemiyle geliştirilen İstanbul İli, Şile İlçesi Çavuş Mahallesi, 70 Ada 82 Parsel ( Konut ) ile 91 Ada 205 Parselde ( Konut-Ticari Alan ) ‘' İdealist Cadde ve İdealist Koru ‘' Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümleri ( Villa + Daire ) satın almak için gerekli işlemlerin başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
2. Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896274
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|| -3,19
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1.484
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En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0543
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4331
|7,4380
|% 0,74
|
|Euro
|9,0755
|9,0940
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1340
|10,1849
|% 1,10
|
|Frank
|8,3647
|8,4151
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9755
|1,9855
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|3,49
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
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