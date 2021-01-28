***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 20:29
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin SMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ‘'REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905667
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0653
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
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7,4312
En Düşük
7,3415
18:008,9259
En Yüksek
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|: -0,58%
|| -0,0522
|Açılış
|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
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18:00435,15
En Yüksek
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|Açılış
|: 434,99
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|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
433,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALCAR
|473,00
|26.807.215
|% 10,00
|
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|5.441.850
|% -9,98
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|GARAN
|9,39
|2.341.999.431
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|SISE
|7,38
|1.556.868.000
|% 0,68
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|805.004.585
|% 1,12
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,90
|982.159.659
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3408
|7,3486
|% -0,88
|
|Euro
|8,9180
|8,9270
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0643
|10,1147
|% -0,47
|
|Frank
|8,2426
|8,2922
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9525
|1,9622
|% -0,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|0,78
|
|Altın Gr.
|434
|434
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,11
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,23
|