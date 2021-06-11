***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 11:24
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.06.2021 tarihinde KAP bildirimi yapılan, Toplu Ko
12:001.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
12:008,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0780
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
12:0010,1642
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1134
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
12:00508,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,97
|Açılış
|: 508,55
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OYYAT
|22,54
|147.361.177
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|EUKYO
|5,87
|1.620.981
|% 8,50
|
|LUKSK
|53,60
|12.925.654
|% 7,50
|
|PEGYO
|1,50
|37.852.493
|% 7,14
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.526.655
|% -9,97
|
|TKURU
|159,70
|2.895.707
|% -8,85
|
|ATATP
|29,48
|46.493.193
|% -6,77
|
|SKTAS
|4,55
|12.315.979
|% -6,19
|
|GARAN
|8,51
|614.846.389
|% 0,35
|
|THYAO
|14,61
|607.581.394
|% 1,25
|
|ASELS
|15,90
|358.690.289
|% 1,27
|
|FENER
|37,70
|349.184.336
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,15
|307.381.766
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,15
|307.381.766
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|179.055.262
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|209.797.438
|% 0,87
|
|GARAN
|8,51
|614.846.389
|% 0,35
|
|TSKB
|1,41
|81.295.711
|% 0,71
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3483
|8,3499
|% -0,93
|
|Euro
|10,1581
|10,1642
|% -1,10
|
|Sterlin
|11,7771
|11,8362
|% -1,14
|
|Frank
|9,2795
|9,3354
|% -1,10
|
|Riyal
|2,2184
|2,2295
|% -0,99
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,30
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.409
|-44,00
|
|Tam
|3.341
|3.425
|-49,01
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|-23,71
|
|Çeyrek
|810
|829
|-11,85
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|0,17
|