***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 16:54
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91 ada 205 parsel arsa üzerinde geliştirilen İdealist Cadde Projesine ait 18 adet ticari ünite, 1 adet konut alanı Emlak Konut GYO A.Ş. aracılığı ile açık artırım usulüyle 07.10.2021 - 14.10.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Açık artırım konusu bağımsız bölümler hakkında detaylı bilgilere Emlak Konut GYO A.Ş.'nin internet sitesi üzerinden https://eihale.emlakkonut.com.tr/ihaleler linkinden ulaşılabilmektedir.
Saygılarımızla,
İdealist GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968069
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0107
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,18
|Açılış
|: 501,58
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.141.673
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8751
|8,8766
|% 0,07
|
|Euro
|10,2744
|10,2828
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,0600
|12,1205
|% 0,37
|
|Frank
|9,5255
|9,5829
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3601
|2,3719
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-5,27
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
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17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında