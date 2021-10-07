***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91 ada 205 parsel arsa üzerinde geliştirilen İdealist Cadde Projesine ait 18 adet ticari ünite, 1 adet konut alanı Emlak Konut GYO A.Ş. aracılığı ile açık artırım usulüyle 07.10.2021 - 14.10.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Açık artırım konusu bağımsız bölümler hakkında detaylı bilgilere Emlak Konut GYO A.Ş.'nin internet sitesi üzerinden https://eihale.emlakkonut.com.tr/ihaleler linkinden ulaşılabilmektedir.Saygılarımızla,İdealist GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968069BIST