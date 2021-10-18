***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2020 - 07.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 31.12.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Ortaklığımız ‘'İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti & İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'' arasında 16.08.2017 tarihinde imzalanan İSTANBUL ŞİLE ÇAVUŞ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ yöntemiyle geliştirilen İstanbul İli, Şile İlçesi Çavuş Mahallesi, 70 Ada 82 Parsel (Konut) ile 91 Ada 205 Parselde ( Konut-Ticari Alan ) ‘' İdealist Cadde ve İdealist Koru ‘' Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümleri ( Villa + Daire ) satın almak için gerekli işlemlerin başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmişti.Bu kapsamda yapılan çalışmalar devam ederken, İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi 91 ada 205 parsel arsa üzerinde geliştirilen İdealist Cadde Projesine ait 18 adet ticari ünite, 1 adet konut alanı Emlak Konut GYO A.Ş. aracılığı ile E-İhale yöntemiyle 07.10.2021 - 14.10.2021 tarihleri arasında satışa sunulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizce söz konusu ihaleye katılma kararı alınmış ve bahsi geçen ihale sonucunda brüt 1.387,46 m2 alanlı ve toplam KDV dahil 16.370.000 TL bedel ile ihaleye çıkılan 9 adet ticari üniteye ilişkin olarak bahsi geçen ihale KDV dahil 16.965.000 TL ihale bedeli üzerinden Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale şartnamesinin ilgili madde hükümleri uyarınca, söz konusu tutarın ödeme şekline bağlı olarak yüzde 25'e varan oranda indirime konu olabileceği hususu Şirketimizce değerlendirilmektedir.Açıklamamız tarihi itibarıyla, söz konusu bağımsız bölümlerin satın alınması ile ilgili olarak, Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından Şirketimizin sözleşme imzalanması için davet edilmesi beklenmekte olup, satın alınmasına karar verilen ticari ünitelerin satın alma detaylarına ilişkin bilgiler ve ekspertiz raporları sözleşme aşamasında ayrıca Maddi Duran Varlık Alımı Şablonu ile KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca söz konusu gayrimenkullerin devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, hedeflenen portföy yapımıza ulaşılması nedeniyle, 31.12.2020 tarihli açıklamamızda yer alan gayrimenkullerin satın alınmasına gerek kalmadığı sonucuna varılmış ve bu konudaki çalışmaların sonlandırılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,İdealist GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971229BIST