***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 11:57
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Esengül Özge ÖZSOY görevinden ayrılmış olup, yerine 06.12.2021 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Neşe PEKTAŞ ZURNACI atanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981103
BIST
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|PKENT
|5.418,60
|6.451.151
|% 10,00
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|INTEM
|66,00
|40.209.584
|% 10,00
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|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
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|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
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|MZHLD
|35,24
|2.504.075
|% 9,99
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|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
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|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
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|RALYH
|12,64
|19.762.476
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|MEGAP
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|102.367.353
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|SISE
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|GARAN
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|KRDMD
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|% 4,09
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|ASELS
|23,14
|1.928.405.014
|% 2,66
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|THYAO
|19,29
|1.691.091.758
|% 3,21
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|SISE
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|4.034.042.084
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|YKBNK
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|979.074.242
|% 0,28
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|EKGYO
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|592.562.725
|% 1,26
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|KRDMD
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|2.293.160.235
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|KLGYO
|2,21
|524.314.486
|% -9,80
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|16:49
|Alış
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|Dolar
|13,6779
|13,6804
|% -0,85
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|Euro
|15,3811
|15,3996
|% -1,16
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|Sterlin
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|18,1510
|% -0,96
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|Frank
|14,7211
|14,8098
|% -0,86
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|Riyal
|3,6403
|3,6586
|% -0,71
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|16:49
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
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|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
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|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
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|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
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|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
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|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
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|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
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|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
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