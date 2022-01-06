***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 11:27
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İstanbul ili, Şile ilçesi, , Çavuş Mah., 91 Ada ,205 Parsel'de yer alan 9 adet bağımsız bölümün kiralanması için kurumsal yatırımcılarla görüşmelere başlanmıştır.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989271
BIST
11:192.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:1913,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0282
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,5915
11:1915,5076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0427
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,3841
11:19794,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,52
|Açılış
|: 794,34
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler11:19
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.965.275
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|RALYH
|12,88
|37.234.396
|% 7,24
|
|HURGZ
|2,14
|23.514.245
|% 5,94
|
|ELITE
|22,04
|44.668.296
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,08
|34.086.293
|% -9,46
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,08
|1.282.282
|% -4,00
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,78
|1.134.792.698
|% 3,68
|
|EREGL
|30,84
|861.375.281
|% -0,06
|
|SISE
|14,62
|661.597.122
|% 1,46
|
|KRDMD
|10,35
|574.270.607
|% 0,49
|
|PETKM
|9,16
|553.912.559
|% 3,62
|
|PETKM
|9,16
|553.912.559
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,48
|208.317.067
|% -0,85
|
|KRDMD
|10,35
|574.270.607
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,30
|122.434.078
|% 0,44
|
|TSKB
|1,51
|71.883.979
|% 0,67
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6686
|13,6963
|% 0,21
|
|Euro
|15,4663
|15,5076
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,4769
|18,5696
|% 0,15
|
|Frank
|14,8641
|14,9537
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6433
|3,6616
|% 0,51
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-9,40
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,44
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-0,44
|