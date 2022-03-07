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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.03.2022 15:51
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Portföyümüzde bulunan  İstanbul ili, Şile ilçesi, , Çavuş Mah., 91 Ada ,205 Parsel'de yer alan 9 adet bağımsız bölümün kiralanması için kurumsal yatırımcılarla görüşmelerrimiz devam etmektedir.  
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007859


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SELVA 18,76 27.769.296 % 9,96  
FADE 6,44 34.660.670 % 9,90  
EKIZ 7,13 1.160.671 % 9,86  
ULUUN 8,09 166.879.053 % 9,77  
ORCAY 27,92 19.948.527 % 9,49  
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Frank 15,4608 15,5540 % 0,13  
Riyal 3,8132 3,8324 % 0,95  
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Altın Ons 1.987 1.988 20,10  
Altın Gr. 916 916 16,92  
Cumhuriyet 6.077 6.169 111,00  
Tam 6.048 6.201 114,76  
Yarım 2.923 2.999 55,51  
Çeyrek 1.466 1.500 27,76  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 0,17  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,21  
B. Petrol 125 125 6,66  
Seans Raporu 16:01
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