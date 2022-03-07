***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 15:51
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İstanbul ili, Şile ilçesi, , Çavuş Mah., 91 Ada ,205 Parsel'de yer alan 9 adet bağımsız bölümün kiralanması için kurumsal yatırımcılarla görüşmelerrimiz devam etmektedir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007859
BIST
16:031.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
16:0314,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1589
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:0315,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1093
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:03916,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 17,70
|Açılış
|: 916,94
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:01
|SELVA
|18,76
|27.769.296
|% 9,96
|
|FADE
|6,44
|34.660.670
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,09
|166.879.053
|% 9,77
|
|ORCAY
|27,92
|19.948.527
|% 9,49
|
|AVHOL
|5,37
|9.235.824
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|51.074.281
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.238.312
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.944.393
|% -9,69
|
|SANEL
|8,06
|8.596.975
|% -9,44
|
|KRDMD
|13,92
|3.117.169.493
|% 2,96
|
|THYAO
|25,54
|2.393.211.831
|% 0,95
|
|EREGL
|34,44
|1.825.723.391
|% 1,29
|
|GARAN
|11,84
|1.387.160.905
|% -0,08
|
|ASELS
|24,42
|1.293.600.035
|% 0,91
|
|KRDMD
|13,92
|3.117.169.493
|% 2,96
|
|ODAS
|1,36
|281.917.487
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|560.043.523
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,07
|307.251.632
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,64
|468.191.445
|% -0,27
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3663
|14,3737
|% 1,12
|
|Euro
|15,6547
|15,6869
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,8589
|18,9535
|% 0,44
|
|Frank
|15,4608
|15,5540
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8132
|3,8324
|% 0,95
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|20,10
|
|Altın Gr.
|916
|916
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|111,00
|
|Tam
|6.048
|6.201
|114,76
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|55,51
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|27,76
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,21
|
|B. Petrol
|125
|125
|6,66
|