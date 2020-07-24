***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020, 25.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıİDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiİbrahim Ekşi / Mustafa Ekşi / Eyüp Ekşi / Mehmet Akif EkşiPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)2,9592Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi27/07/2020Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi11/08/2020Bitiş Saati17:00AçıklamalarŞirketimiz İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından İmdat EKŞİ'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu toplam 2.830.000 TL nominal tutarlı 2.830.000 adet payın (500.000 adet A grubu ve 2.330.000 adet B grubu pay olmak üzere) Mustafa EKŞİ (166.668 adet A grubu ve 776.668 adet B grubu), Eyüp EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu) ve Mehmet Akif EKŞİ'ye devir işlemlerinin 28.05.2020 tarihinde tamamlanmasıyla, Şirket'in yönetim kontrolünü birlikte hareket etmek suretiyle elinde bulundurmaya başlayan İbrahim EKŞİ, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların iktisabının kamuya açıklandığı tarihte (28.05.2020) pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere pay başına 2,9592 TL'den zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmış ve 2020/46 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.Pay alım teklifi fiyatı B grubu hamiline yazılı paylar için 2,9592 TL olarak belirlenmiştir.Zorunlu pay alım teklifi 27.07.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi ve talep formu ekte sunulmaktadır.Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu şirketin www.idealistgyo.com, zorunlu pay alım teklifine aracılık eden www.infoyatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861700BIST