Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.08.2021 14:39



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 1.000.000 4.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 Nâma A Grubu, IDGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIDGY00021
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 9.000.000 36.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 Hamiline B Grubu, IDGYO(RÜÇHAN), TRRIDGY00039 206.817,72

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 40.000.000,000 400,00000 206.817,720

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.07.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgli olarak Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin değişikliği 16.08.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 17.08.2021 tarihli, 10389 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IDGYO Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958598


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:541.459
Değişim :  0,26% |  3,72
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.460 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 6,50 24.489.137 % 9,98  
MANAS 19,28 7.932.293 % 9,98  
IZFAS 7,50 5.509.938 % 9,97  
SELVA 7,74 56.960.107 % 9,94  
UFUK 20,48 996.563 % 9,93  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 8,4244 8,4290 % -0,29  
Euro 9,8913 9,8974 % -0,71  
Sterlin 11,5449 11,6028 % -1,05  
Frank 9,1763 9,2316 % -0,57  
Riyal 2,2351 2,2463 % -0,56  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 3,18  
Altın Gr. 484 484 -1,94  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -10,00  
Tam 3.201 3.282 -6,47  
Yarım 1.547 1.587 -3,13  
Çeyrek 776 794 -1,57  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,05  
Gümüş Gr. 6,43 6,43 -0,06  
B. Petrol 69,41 69,41 -0,10  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru