***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 12:41
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanı 36.91 A ve B Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müteahhit 28.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EYÜP EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Müteahhit 29.01.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyeliği
UĞUR ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanlığı
Yusuf ŞİMŞEK Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824518
BIST