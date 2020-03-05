***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanı 36.91 A ve B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müteahhit 28.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEYÜP EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Müteahhit 29.01.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri ÜyeliğiUĞUR ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi ÜyeliğiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu BaşkanlığıYusuf ŞİMŞEK Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824518BIST