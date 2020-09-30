***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 27.08 A ve B Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müteahhit 28.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 5.17 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri ÜyeliğiEYÜP EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Müteahhit 29.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet 5.81 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiMEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi ÜyeliğiDİDAR SEVDİL YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 16.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komtesi Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877369BIST