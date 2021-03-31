Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2021 11:58



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 info@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568
Pınar Orak Yatırımcı İlişikleri Bölüm Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 info@idealistgyo.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanlığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922084


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:121.397
Değişim :  0,07% |  1,00
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler15:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 40,70 31.489.538 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.443.203 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.148.985 % 10,00  
RODRG 22,22 2.181.871 % 10,00  
BTCIM 15,97 15.946.082 % 9,99  
daha fazla
15:12 Alış Satış %  
Dolar 8,2703 8,2742 % -0,59  
Euro 9,7225 9,7412 % -0,34  
Sterlin 11,3769 11,4340 % -0,32  
Frank 8,7388 8,7914 % -0,78  
Riyal 2,2022 2,2132 % -0,57  
daha fazla
15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.684 -1,16  
Altın Gr. 449 449 -1,88  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.963 3.040 -1,42  
Yarım 1.432 1.470 -0,69  
Çeyrek 718 735 -0,34  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 0,02  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,02  
B. Petrol 64,09 64,09 -0,08  
Seans Raporu 15:12
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru