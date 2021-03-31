***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2021 11:58
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 info@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568
Pınar Orak Yatırımcı İlişikleri Bölüm Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 info@idealistgyo.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922084
BIST
15:121.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,00
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
|: 1.396
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1.404
En Düşük
1.391
15:128,2742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,2600
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|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3986
En Düşük
8,2490
15:129,7412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0331
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,7154
15:12448,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,54
|Açılış
|: 448,99
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler15:12
|LINK
|40,70
|31.489.538
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.148.985
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.946.082
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|53.637.114
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|159.987.732
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,73
|1.708.179.009
|% -0,74
|
|SASA
|47,84
|1.229.928.299
|% 7,60
|
|KOZAL
|116,70
|699.164.648
|% 1,30
|
|BJKAS
|8,08
|604.413.401
|% 6,60
|
|FROTO
|197,70
|567.029.972
|% 0,00
|
|GARAN
|6,73
|1.708.179.009
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,20
|169.404.791
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|160.908.552
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,08
|604.413.401
|% 6,60
|
|PETKM
|5,77
|429.277.954
|% 0,17
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2703
|8,2742
|% -0,59
|
|Euro
|9,7225
|9,7412
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,3769
|11,4340
|% -0,32
|
|Frank
|8,7388
|8,7914
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2022
|2,2132
|% -0,57
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,16
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,42
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-0,69
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,08
|