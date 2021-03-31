***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEsengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 info@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568Pınar Orak Yatırımcı İlişikleri Bölüm Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 info@idealistgyo.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922084BIST