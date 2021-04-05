***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2021 11:59
Lisans Belge No
Esengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568
Pınar Orak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkan Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müteahhit Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MEHMET AKİF EKŞİ Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
MUHAMMED ALİ DEMİRCİ İhale ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923221
BIST
16:231.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:238,1155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0370
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:239,5755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:23449,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,36
|Açılış
|: 449,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ERBOS
|75,90
|47.384.950
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.460.483
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.575
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.953.020
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.036.425
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.447.596
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,01
|1.343.507.634
|% 4,69
|
|BJKAS
|8,32
|979.377.538
|% -9,57
|
|KOZAL
|125,80
|732.527.118
|% 0,56
|
|GARAN
|6,89
|617.226.767
|% 0,12
|
|SASA
|47,14
|515.004.356
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,01
|1.343.507.634
|% 4,69
|
|IHLGM
|1,18
|144.259.906
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,32
|979.377.538
|% -9,57
|
|ODAS
|3,70
|336.513.154
|% 5,41
|
|GARAN
|6,89
|617.226.767
|% 0,12
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1121
|8,1155
|% -0,45
|
|Euro
|9,5636
|9,5755
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,2328
|11,2892
|% -0,07
|
|Frank
|8,6021
|8,6540
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% -0,42
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,33
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|-1,37
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:37VERTU
Yüzde 7.22 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 208 adet işlem
-
16:36VERTU
Yüzde 7.61 oranında artışla 27.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 685 adet işlem
-
16:35DOAS
Yüzde 7.21 oranında artışla 32.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 417 adet işlem
-
16:34ODAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 508, 921 adet işlem
-
16:33DMSAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 305 adet işlem