***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Lisans Belge NoEsengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568Pınar Orak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkan Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müteahhit Yönetim Kurulu Başkan VekiliMEHMET AKİF EKŞİ Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliMUHAMMED ALİ DEMİRCİ İhale ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923221BIST