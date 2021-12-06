***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2021 11:58
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neşe PEKTAŞ ZURNACI Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 06.12.2021 02164438290 yi@idealistgyo.com Sermaye Pİyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206635
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981104
BIST
16:481.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 52,07
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.980
En Düşük
1.943
16:4813,6849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1127
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:4815,4068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1730
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:48781,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -7,82
|Açılış
|: 780,56
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:45
|INTEM
|66,00
|40.209.452
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.261.500
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.491.636
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|MEGAP
|6,95
|101.547.763
|% -9,86
|
|MEGAP
|6,95
|101.547.763
|% -9,86
|
|SISE
|14,67
|4.029.808.146
|% 9,97
|
|GARAN
|11,88
|2.338.293.874
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,58
|2.084.394.877
|% 3,01
|
|ASELS
|23,12
|1.874.675.736
|% 2,57
|
|THYAO
|19,28
|1.673.757.702
|% 3,16
|
|SISE
|14,67
|4.029.808.146
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|953.941.223
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|591.799.794
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|523.488.837
|% -9,80
|
|ODAS
|1,66
|380.280.448
|% 0,61
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6915
|13,6995
|% -0,71
|
|Euro
|15,3952
|15,4059
|% -1,12
|
|Sterlin
|18,0727
|18,1633
|% -0,89
|
|Frank
|14,7246
|14,8133
|% -0,84
|
|Riyal
|3,6435
|3,6618
|% -0,63
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-4,93
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-7,80
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|-50,00
|
|Tam
|5.148
|5.278
|-51,34
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-24,84
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-12,42
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|1,51
|