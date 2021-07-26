Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

26.07.2021 14:23



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 40.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.06.2021 tarih ve 32/963 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 206.817,72 TL'dir.
Kalan paylar, 27.07.2021 ve 28.07.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), İdealist GYO A.Ş. (www.idealistgyo.com) kurumsal internet sitesinde ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.piramitmenkul.com.tr) kurumsal internet sitesinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,  İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951766


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.349
Değişim :  -0,18% |  -2,48
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363 En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 5,06 20.817.109 % 10,00  
TKURU 236,30 4.722.866 % 9,96  
RTALB 22,74 141.040.643 % 9,96  
AGYO 2,54 27.516.879 % 9,96  
YAYLA 4,87 41.906.914 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5550 8,5597 % 0,13  
Euro 10,1084 10,1152 % 0,47  
Sterlin 11,7847 11,8438 % 0,55  
Frank 9,3019 9,3580 % 0,47  
Riyal 2,2737 2,2851 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -3,33  
Altın Gr. 495 495 -0,74  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 0,04  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,01  
B. Petrol 73,33 73,33 -0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru