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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.08.2020 09:28
GÜNCEL HABERLER



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 21.08.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.
1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 2020 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
* KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri dahil)
ADI SOYADI GÖREVİ                              GÖREVİ
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU       Komite Başkanı/Bağımsız / İcracı olmayan
Mustafa EKŞİ                                            Komite Üyesi/Bağımsız değil / İcracı
Eyüp EKŞİ                                                  Komite Üyesi/Bağımsız değil / İcracı olmayan
Yusuf ŞİMŞEK                                           Komite Üyesi/Bağımsız değil/icracı
* DENETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                                            GÖREVİ
Didar Sevdil YILDIRIM                            Komite Başkanı/Bağımsız/İcracı olmayan
Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU      Komite Üyesi/Bağımsız/İcracı olmayan
* RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                                          GÖREVİ
Didar Sevdil YILDIRIM                         Komite Başkanı/Bağımsız/İcracı olmayan
Mustafa EKŞİ                                      Komite Üyesi/Bağımsız değil/İcracı
Yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870774


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