***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 21.08.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak üzere 2020 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,* KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ(Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri dahil)ADI SOYADI GÖREVİ GÖREVİMehmet Levent HACIİSLAMOĞLU Komite Başkanı/Bağımsız / İcracı olmayanMustafa EKŞİ Komite Üyesi/Bağımsız değil / İcracıEyüp EKŞİ Komite Üyesi/Bağımsız değil / İcracı olmayanYusuf ŞİMŞEK Komite Üyesi/Bağımsız değil/icracı* DENETİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİDidar Sevdil YILDIRIM Komite Başkanı/Bağımsız/İcracı olmayanMehmet Levent HACIİSLAMOĞLU Komite Üyesi/Bağımsız/İcracı olmayan* RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİDidar Sevdil YILDIRIM Komite Başkanı/Bağımsız/İcracı olmayanMustafa EKŞİ Komite Üyesi/Bağımsız değil/İcracıYönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870774BIST