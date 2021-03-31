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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2021 11:58



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Esengül Özge Özsoy'un Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevinin yanı sıra Finans Müdürü olarak da görev yapmasına,  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyeliği'ne Pınar Orak'ın atanmasına, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922083


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