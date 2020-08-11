***IDGYO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***IDGYO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi IDGYO Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IDGYOİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi İbrahim Ekşi / Eyüp Ekşi / Mehmet Akif Ekşi / Mustafa EkşiPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 41205Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 27.07.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 11.08.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 Hamiline Değil - 2,9592Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 27.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 28.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 29.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 30.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 04.08.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 05.08.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 06.08.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 07.08.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 10.08.2020 0 0 0 0 0B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 11.08.2020 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 0 0 0Ek Açıklamalarİdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket, IDGYO) İmdat EKŞİ'ye ait 2.830.000 TL nominal tutarlı 2.830.000 adet payının (500.000 adet A grubu ve 2.330.000 adet B grubu olmak üzere) 28.05.2020 tarihinde Mustafa EKŞİ (166.668 adet A grubu ve 776.668 adet B grubu olarak), Eyüp EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) ve Mehmet Akif EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü birlikte hareket etmek suretiyle elinde bulundurmaya başlayan İbrahim EKŞİ, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından IDGYO'nun 1 TL nominal değerli B grubu payı için 2,9592 TL'den olmak üzere 27.07.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup, söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 IDGYO Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfEK: 2 IDGYO Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 IDGYO Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868100BIST