***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.07.2021 09:14
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951011
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,5945
En Düşük
8,5770
18:0510,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1992
En Düşük
10,1565
18:05504,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,73
|Açılış
|: 504,87
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5840
|8,5897
|% 0,06
|
|Euro
|10,1702
|10,1830
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8678
|11,9273
|% -0,02
|
|Frank
|9,3548
|9,4112
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2828
|2,2943
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,18
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|-0,56
|