***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.07.2021 09:08
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951578
BIST
12:281.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,36
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:288,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:2810,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:28498,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,72
|Açılış
|: 498,10
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:26
|KARYE
|9,68
|128.153.735
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.777.517
|% 10,00
|
|EDATA
|9,82
|15.283.946
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|83.997.527
|% 9,96
|
|SELVA
|8,18
|3.577.392
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|128.094
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,30
|16.276.823
|% -6,01
|
|SRVGY
|73,95
|4.819.954
|% -3,65
|
|ORMA
|27,50
|37.448
|% -3,51
|
|MTRKS
|31,88
|11.579.387
|% -3,39
|
|SASA
|29,96
|397.661.460
|% -1,19
|
|THYAO
|12,76
|198.540.472
|% -2,45
|
|GARAN
|8,28
|182.535.456
|% -0,84
|
|KRDMD
|7,24
|133.620.523
|% -1,90
|
|KARYE
|9,68
|128.153.735
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,03
|60.180.183
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,26
|105.006.298
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,05
|46.901.988
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|47.519.389
|% -0,56
|
|GARAN
|8,28
|182.535.456
|% -0,84
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5777
|8,5808
|% 0,75
|
|Euro
|10,1007
|10,1120
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7481
|11,8070
|% 0,50
|
|Frank
|9,2820
|9,3379
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2836
|2,2950
|% 0,87
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,09
|
|Altın Gr.
|498
|499
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-1,82
|
Seans Raporu
12:26
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29OZBAL
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 327 adet işlem
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, SASA
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 92 kaybederek (% -1.07 ) 1, 192
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, EDATA, YAYLA, METUR, AKENR, SELVA, AVOD, KARYE, EDIP