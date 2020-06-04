***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2020 10:25
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848963
BIST
12:00109.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 401,25
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.589
En Düşük
108.779
12:006,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0421
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7735
En Düşük
6,7128
12:007,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:00370,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,94
|Açılış
|: 370,85
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,03
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|140.207.011
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|16.923.045
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|33.002.510
|% -9,95
|
|THYAO
|12,65
|536.031.920
|% 0,96
|
|PETKM
|3,76
|481.008.992
|% 2,45
|
|GARAN
|8,20
|409.946.771
|% -0,24
|
|ASELS
|31,46
|253.954.542
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,50
|232.910.538
|% 4,17
|
|PETKM
|3,76
|481.008.992
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,64
|197.808.250
|% -1,20
|
|TSKB
|1,16
|104.084.675
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,32
|107.768.297
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,50
|232.910.538
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4432
|8,4855
|% -0,06
|
|Frank
|7,0136
|7,0559
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7966
|1,8056
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,33
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|12,20
|
|Tam
|2.478
|2.510
|12,60
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,24
|