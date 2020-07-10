***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.07.2020 09:13
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akif Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858537
BIST
10:29113.790
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -2.004,04
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:296,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:297,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:29397,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,85
|Açılış
|: 397,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.081.259
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,64
|85.186.401
|% 5,51
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|GLRYH
|13,94
|8.855.459
|% 4,65
|
|TSPOR
|6,24
|1.926.070
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,76
|8.759.311
|% -8,94
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|GARAN
|7,82
|222.311.676
|% -1,14
|
|THYAO
|11,64
|193.311.794
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|ASELS
|31,64
|139.843.053
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,22
|80.573.588
|% -2,40
|
|ODAS
|2,60
|86.325.233
|% -1,14
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,29
|65.234.056
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6077
|8,6509
|% -0,21
|
|Frank
|7,2540
|7,2977
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,21
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,50
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-5,60
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,80
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,73
|