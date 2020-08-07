***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2020 09:44
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akif Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866304
BIST
11:011.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -27,26
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:017,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3229
En Düşük
7,2144
11:018,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:01485,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,82
|Açılış
|: 485,25
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|26.787.906
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|88.638.725
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|141.294
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|4.219.581
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.213.781
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|906.594
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.569.695
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|372.261
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|ASELS
|14,60
|280.627.877
|% -4,39
|
|GARAN
|6,34
|254.205.077
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,59
|210.690.918
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|74.420.094
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,47
|150.406.439
|% -4,63
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,98
|93.742.907
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5584
|9,6063
|% 0,96
|
|Frank
|7,9886
|8,0367
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9459
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|-1,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,42
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,04
|45,04
|-0,05
|