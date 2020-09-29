***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2020 09:15
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877126
BIST
10:321.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
10:327,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8539
En Düşük
7,7776
10:329,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0530
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1684
En Düşük
9,0696
10:32474,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,89
|Açılış
|: 474,15
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler10:32
|YAPRK
|53,35
|310.177
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|708.891
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|1.999.413
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,85
|1.615.200
|% -9,85
|
|GSRAY
|4,05
|22.914.403
|% -7,53
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|SISE
|7,83
|939.515.966
|% 0,77
|
|GARAN
|6,95
|163.052.319
|% -0,57
|
|TRKCM
|5,09
|158.936.302
|% -0,20
|
|SODA
|8,74
|146.534.603
|% -0,11
|
|AFYON
|4,33
|120.057.771
|% 1,88
|
|SISE
|7,83
|939.515.966
|% 0,77
|
|IHEVA
|2,29
|88.999.348
|% 0,00
|
|TRKCM
|5,09
|158.936.302
|% -0,20
|
|AFYON
|4,33
|120.057.771
|% 1,88
|
|ODAS
|2,73
|69.423.369
|% 0,37
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8362
|7,8390
|% 0,49
|
|Euro
|9,1494
|9,1571
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,0564
|10,1069
|% 0,70
|
|Frank
|8,4590
|8,5100
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0861
|2,0966
|% 0,55
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,02
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,21
|
Seans Raporu
10:32
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-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 16 artarak (% 0.01 ) 1, 257
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10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GUSGR, MRDIN
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10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, GUSGR, MRDIN
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10:45XU100
Endeks 1, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 3, 169.00 milyon TL de
-
10:45ROYAL
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 078 adet işlem