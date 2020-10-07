***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2020 09:10
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878919
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8096
En Düşük
7,7815
18:059,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1709
En Düşük
9,1278
18:05472,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,09
|Açılış
|: 472,91
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
473,22
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8047
|7,8094
|% 0,15
|
|Euro
|9,1617
|9,1713
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0224
|10,0727
|% 0,16
|
|Frank
|8,4605
|8,5115
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0720
|2,0824
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,84
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,14
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,53
|