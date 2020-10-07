***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2020 09:13
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Akif Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878922
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
0
En Düşük
0
18:057,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8431
En Düşük
7,7815
18:059,2209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,2209
En Düşük
9,1278
18:05474,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,42
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
474,47
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8390
|7,8429
|% 0,58
|
|Euro
|9,2143
|9,2209
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,0413
|10,0917
|% 0,35
|
|Frank
|8,4740
|8,5251
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0751
|2,0856
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,84
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,14
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,53
|