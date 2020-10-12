***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2020 09:15
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880626
BIST
12:001.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:007,8997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:009,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0411
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:00488,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:00
|RALYH
|5,94
|8.068.026
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.335.203
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|110.276.273
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|3.951.814
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.143.221
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,65
|733.894.453
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,96
|587.718.710
|% 7,25
|
|ISFIN
|4,11
|497.644.076
|% 4,05
|
|GARAN
|7,14
|470.144.586
|% 0,56
|
|TUPRS
|81,95
|317.832.575
|% -1,32
|
|ZOREN
|2,96
|587.718.710
|% 7,25
|
|PETKM
|4,65
|733.894.453
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,83
|283.307.228
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,11
|497.644.076
|% 4,05
|
|ODAS
|3,37
|316.334.319
|% 5,97
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8967
|7,8997
|% 0,55
|
|Euro
|9,3295
|9,3350
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,2444
|10,2957
|% 0,24
|
|Frank
|8,6344
|8,6864
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% 0,50
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,62
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.215
|3.294
|2,35
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,14
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|
Seans Raporu
12:00
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12:10ZOREN
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12:09XU030
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12:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, PETKM
-
12:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, PETKM, SODA
-
12:09XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 8, 269.00 milyon TL de