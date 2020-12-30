***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2020 09:15
***IDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Ekşi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895531
BIST
10:011.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.469
En Düşük
1.463
10:017,3835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3620
10:019,0752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0914
En Düşük
9,0310
10:01446,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 446,78
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler10:01
|HEKTS
|20,02
|19.026.808
|% 10,00
|
|ARZUM
|27,34
|16.129.862
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,88
|717.737
|% 9,94
|
|ORMA
|16,75
|594.960
|% 9,91
|
|UMPAS
|2,38
|22.848
|% 9,68
|
|IZTAR
|16,10
|182.252
|% -9,96
|
|SELGD
|4,62
|31.675
|% -9,41
|
|INVEO
|46,40
|1.719.120
|% -5,31
|
|NIBAS
|56,00
|52.248
|% -4,68
|
|EUYO
|4,50
|135.041
|% -4,66
|
|BRYAT
|519,30
|698.008.070
|% 0,00
|
|EREGL
|14,93
|386.902.790
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,17
|334.457.032
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,90
|312.744.650
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,62
|201.120.036
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,04
|113.358.198
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,90
|312.744.650
|% 0,00
|
|AKENR
|2,23
|75.440.419
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,84
|54.953.171
|% 0,00
|
|EREGL
|14,93
|386.902.790
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3792
|7,3835
|% -0,16
|
|Euro
|9,0580
|9,0752
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,19
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9617
|1,9715
|% -0,13
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,65
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,02
|
|B. Petrol
|51,40
|51,40
|0,17
|