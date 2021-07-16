***IDGYO* *MEGAP* *VBTYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.07.2021 09:24
***IDGYO******MEGAP******VBTYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IDGYO, MEGAP, VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951439
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
0
En Düşük
0
18:058,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5831
En Düşük
8,5298
18:0510,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0172
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,1740
En Düşük
10,1107
18:05501,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,61
|Açılış
|: 501,46
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
500,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|1,10
|20.829.362
|% 0,92
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5427
|8,5455
|% -0,22
|
|Euro
|10,1218
|10,1335
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7746
|11,8337
|% -0,33
|
|Frank
|9,2682
|9,3240
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-4,50
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,36
|