***IDGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
06.07.2021 11:00
***IDGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 02.07.2021 tarihinde başlayan % 400 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.07.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946758
BIST
12:271.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:278,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2710,2740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:27503,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,74
|Açılış
|: 503,69
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:27
|TUREX
|10,52
|18.841.762
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.827.261
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,99
|27.440.418
|% 7,70
|
|PSDTC
|26,64
|22.279.897
|% 6,22
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.088.957
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|140.698.213
|% -5,26
|
|DARDL
|15,00
|14.860.894
|% -4,03
|
|EDATA
|6,99
|141.075.144
|% -3,72
|
|GARAN
|8,73
|629.519.991
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|302.732.910
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|280.759.837
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|270.797.560
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|222.600.419
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|302.732.910
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|140.698.213
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|629.519.991
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|280.759.837
|% -0,19
|
|GWIND
|3,82
|195.116.973
|% 2,14
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6798
|8,6830
|% -0,04
|
|Euro
|10,2697
|10,2740
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9427
|12,0026
|% -0,06
|
|Frank
|9,3618
|9,4182
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% -0,05
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|