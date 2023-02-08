***IDH******IJT******IHT******IUS******TI2******TI3******TTE******TI4******ISP******IBB******ILZ******TBP******IJZ******GMZ******KKH******IJC******IJB******IRA******IHK******TPR******IJP******ITL******TAU******IPA******TKK******ITP******FBV******IPG******TIE******IPJ******IAC******IEV******LFD******IGZ******IAI******IZZ******TMC******IOG******TI7******IKL******IKP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [FBV, GMZ, IAI, IAC, IBB, IDH, IEV, IGZ, IHK, IHT, IJB, IJC, IJP, IJT, IJZ, IKL, IKP, ILZ, IOG, IPA, IPG, IPJ, IRA, ITL, ITP, IUS, IZZ, KKH, LFD, TAU, TBP, TI2, TI3, TI4, TI7, TIE, TKK, TMC, TPR, TTE]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 8/2/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ("Kurul Kararı") uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ("Pay Piyasası")'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz ve Ek'te unvanları belirtilen yatırım fonları içinbirim pay değeri hesaplanmamasına, katılma payı alım satımlarının durdurulmasınakarar verilmiş olup, ayrıca ilgili Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111642BIST