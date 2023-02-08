***IDH* *IJT* *IHT* *IUS* *TI2* *TI3* *TTE* *TI4* *ISP* *IBB* *ILZ* *TBP* *IJZ* *GMZ* *KKH* *IJC* *IJB* *IRA* *IHK* *TPR* *IJP* *ITL* *TAU* *IPA* *TKK* *ITP*
08.02.2023 20:27
***IDH******IJT******IHT******IUS******TI2******TI3******TTE******TI4******ISP******IBB******ILZ******TBP******IJZ******GMZ******KKH******IJC******IJB******IRA******IHK******TPR******IJP******ITL******TAU******IPA******TKK******ITP******FBV******IPG******TIE******IPJ******IAC******IEV******LFD******IGZ******IAI******IZZ******TMC******IOG******TI7******IKL******IKP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FBV, GMZ, IAI, IAC, IBB, IDH, IEV, IGZ, IHK, IHT, IJB, IJC, IJP, IJT, IJZ, IKL, IKP, ILZ, IOG, IPA, IPG, IPJ, IRA, ITL, ITP, IUS, IZZ, KKH, LFD, TAU, TBP, TI2, TI3, TI4, TI7, TIE, TKK, TMC, TPR, TTE]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımız,
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 8/2/2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ("Kurul Kararı") uyarınca, III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ("Pay Piyasası")'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası yeniden açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz ve Ek'te unvanları belirtilen yatırım fonları için
birim pay değeri hesaplanmamasına, katılma payı alım satımlarının durdurulmasına
karar verilmiş olup, ayrıca ilgili Kurul Kararı doğrultusunda söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111642
BIST