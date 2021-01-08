***IDY* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2021 12:56
***IDY******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-13308 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898234
BIST
14:551.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
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1.538
En Düşük
1.520
14:557,3382
En Yüksek
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|: -0,13%
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|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,4156
En Düşük
7,3089
14:558,9955
En Yüksek
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|: -0,30%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:55
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|51.908.405
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.635.307
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,40
|1.814.816.009
|% 8,20
|
|EKGYO
|2,52
|1.622.214.417
|% -3,08
|
|THYAO
|12,93
|1.213.429.674
|% 1,97
|
|SISE
|7,45
|1.076.448.134
|% 0,95
|
|OTKAR
|424,00
|1.002.442.828
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,52
|1.622.214.417
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|320.291.918
|% 1,94
|
|PETKM
|5,25
|804.389.075
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|1.076.448.134
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|256.118.775
|% -0,54
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3361
|7,3382
|% -0,13
|
|Euro
|8,9904
|8,9955
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,9570
|10,0070
|% 0,22
|
|Frank
|8,2773
|8,3272
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,06
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,45
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
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