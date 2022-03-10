***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
10.03.2022 18:21
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2022
Karar Sayısı
2022-13
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009151
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1876
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1816
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:05955,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 17,28
|Açılış
|: 955,91
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8304
|14,8361
|% 1,28
|
|Euro
|16,3828
|16,4357
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,4235
|19,5209
|% 0,95
|
|Frank
|15,9091
|16,0050
|% 1,07
|
|Riyal
|3,9487
|3,9685
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|8,91
|
|Altın Gr.
|954
|955
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,41
|0,29
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,13
|