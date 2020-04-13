IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|AVGYO
|1,54
|34.172.085
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4605
|8,5029
|% 1,74
|Frank
|6,9771
|7,0192
|% 1,03
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 1,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,89
|Altın Gr.
|372
|372
|8,62
|Cumhuriyet
|2.379
|2.437
|57,50
|Tam
|2.445
|2.508
|62,90
|Yarım
|1.190
|1.221
|28,80
|Çeyrek
|597
|610
|14,60
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,03
|B. Petrol
|32,15
|32,15
|0,67
Seans Raporu
- 17:59ETYAT Yüzde -7.75 oranında düşüşle 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 015, 339 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 68 kaybederek (% -0.36 ) 114, 820
- 17:57XU100 Endeks 96, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 478.00 milyon TL de
- 17:57ROYAL Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 071 adet işlem
- 17:56NIBAS Yüzde -9.70 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 523 adet işlem