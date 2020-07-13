***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen KomisyonAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)AK MENKUL DEĞERLER 13.494,53 % 0,000432 % 0,008982 % 20,79AK MENKUL DEĞERLER 19.752,86 % 0 % 0 % 28,71BGC Partners Menkul Değerler A 1.394,43 % 0,0006 % 0,000928 % 1,54İŞ YATIRIM MENKUL KIY. A.Ş. 7.461,48 % 0,00052 % 0,004966 % 9,4596OYAK YATIRIM 1.060,66 % 0,00015 % 0,000706 % 4,7064OYAK YATIRIM 6.808,25 % 0,00003 % 0,001948 % 8,75TACİRLER MENKUL DEĞERLER AŞ 458,25 % 0,0005 % 0,00305 % 0,61TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 625 % 0,0005 % 0,000416 % 0,0832YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.675 % 0,000525 % 0,001115 % 2,1235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859396BIST