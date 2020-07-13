***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 14:50
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK MENKUL DEĞERLER 13.494,53 % 0,000432 % 0,008982 % 20,79
AK MENKUL DEĞERLER 19.752,86 % 0 % 0 % 28,71
BGC Partners Menkul Değerler A 1.394,43 % 0,0006 % 0,000928 % 1,54
İŞ YATIRIM MENKUL KIY. A.Ş. 7.461,48 % 0,00052 % 0,004966 % 9,4596
OYAK YATIRIM 1.060,66 % 0,00015 % 0,000706 % 4,7064
OYAK YATIRIM 6.808,25 % 0,00003 % 0,001948 % 8,75
TACİRLER MENKUL DEĞERLER AŞ 458,25 % 0,0005 % 0,00305 % 0,61
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 625 % 0,0005 % 0,000416 % 0,0832
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.675 % 0,000525 % 0,001115 % 2,1235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859396
BIST