***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 14:55
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859414
BIST
14:39117.704
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.895,71
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:396,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:397,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:39399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,44
|Açılış
|: 399,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.314.727
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.371.128
|% 10,00
|
|KONYA
|322,90
|61.953.848
|% 9,98
|
|BFREN
|414,40
|13.558.199
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.222.773
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|THYAO
|11,99
|736.819.202
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|GARAN
|7,97
|494.979.614
|% 2,05
|
|TSPOR
|5,83
|462.568.577
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.131.967.178
|% 3,70
|
|ODAS
|2,85
|512.656.878
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|328.792.033
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.096.011
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|169.170.407
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6226
|8,6659
|% -0,14
|
|Frank
|7,2570
|7,3008
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|10,09
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,50
|
|Tam
|2.675
|2.684
|10,90
|
|Yarım
|1.299
|1.313
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,72
|
Seans Raporu
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14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2663, 96 artarak (% 2.03 ) 133, 949
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14:55
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14:55XU100
Endeks 117, 701 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 11, 890.00 milyon TL de
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14:55GOODY
Yüzde 5.98 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 656 adet işlem
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14:54TRGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 718, 866 adet işlem