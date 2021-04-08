***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 16:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK MENKUL DEĞERLER 3.893,17 % 0,00003 % 0,025155 % 838,5
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 2.935,84 % 0,00022 % 0,020191 % 91,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925227
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:088,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:089,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:08457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1403
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6849
|9,6914
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1340
|11,1898
|% -0,06
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% 0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,82
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|-25,30
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-12,23
|
|Çeyrek
|729
|745
|-6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,31
|