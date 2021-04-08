***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2021 16:26
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925237
BIST
10:541.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.414
En Düşük
1.408
10:548,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1726
En Düşük
8,1219
10:549,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
10:54458,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 458,03
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TUREX
|14,52
|147.204
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|37.763.215
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|276.738
|% 9,98
|
|ATSYH
|5,34
|224.531
|% 9,88
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|15.778.019
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|4.358.487
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,90
|357.204.345
|% 7,18
|
|JANTS
|869,00
|169.456.175
|% 2,24
|
|EREGL
|15,94
|168.284.714
|% 0,63
|
|ITTFH
|2,81
|159.258.554
|% 6,44
|
|RTALB
|31,60
|138.512.687
|% 6,04
|
|ITTFH
|2,81
|159.258.554
|% 6,44
|
|TSKB
|1,41
|55.283.136
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|73.550.866
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,30
|122.292.725
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,88
|133.101.433
|% 4,30
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1547
|% 0,27
|
|Euro
|9,6989
|9,7044
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1379
|11,1938
|% -0,03
|
|Frank
|8,7788
|8,8317
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1683
|2,1791
|% 0,25
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-8,90
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|