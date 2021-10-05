***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.10.2021 20:13
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 5.515,14 % 0,00022 % 0,007952 % 36,063
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 71.845,98 % 0,00003 % 0,015804 % 526,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967235
BIST
12:011.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:018,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:0110,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0138
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:01501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 501,06
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|NUGYO
|12,36
|12.501.665
|% 9,38
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|TSGYO
|2,99
|8.093.992
|% 7,94
|
|SEYKM
|18,00
|10.685.810
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.066.972
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|16.680.645
|% -7,89
|
|RALYH
|4,24
|1.023.899
|% -5,99
|
|EREGL
|16,57
|887.727.242
|% 2,60
|
|GARAN
|9,17
|451.955.315
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,39
|443.514.277
|% 0,63
|
|THYAO
|13,87
|336.578.441
|% -1,21
|
|PETKM
|6,41
|335.737.656
|% -3,75
|
|YKBNK
|2,35
|197.279.969
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,39
|443.514.277
|% 0,63
|
|EREGL
|16,57
|887.727.242
|% 2,60
|
|ODAS
|1,41
|73.895.436
|% -2,08
|
|PETKM
|6,41
|335.737.656
|% -3,75
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9145
|8,9169
|% 0,54
|
|Euro
|10,2860
|10,3064
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0560
|12,1165
|% 0,11
|
|Frank
|9,5495
|9,6070
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3709
|2,3828
|% 0,61
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,63
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,63
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|1,18
|