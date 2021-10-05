***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.10.2021 20:14
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 2.438,56 % 0,000221 % 0,103053 % 467,3585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967244
BIST
11:201.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,87
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:208,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:2010,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0254
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:20501,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 501,22
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,70
|32.676.229
|% 8,41
|
|NUGYO
|12,09
|10.219.199
|% 6,99
|
|HURGZ
|2,03
|29.602.642
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|12.275.805
|% -9,21
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,62
|760.597.004
|% 2,91
|
|GARAN
|9,14
|358.721.162
|% -1,51
|
|KRDMD
|6,36
|357.503.582
|% 0,16
|
|TUPRS
|119,90
|269.757.320
|% -0,83
|
|THYAO
|13,87
|266.854.692
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,34
|135.777.978
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,36
|357.503.582
|% 0,16
|
|EREGL
|16,62
|760.597.004
|% 2,91
|
|ODAS
|1,42
|58.225.329
|% -1,39
|
|GARAN
|9,14
|358.721.162
|% -1,51
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9170
|8,9196
|% 0,58
|
|Euro
|10,3098
|10,3195
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0728
|12,1333
|% 0,25
|
|Frank
|9,5573
|9,6149
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3732
|2,3851
|% 0,71
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,54
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,06
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:31AVGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 467 adet işlem
-
11:30XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 4, 824.00 milyon TL de
-
11:29GLYHO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 240, 826 adet işlem
-
11:28HURGZ
Yüzde -9.78 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 253, 532 adet işlem
-
11:27IZFAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 666 adet işlem