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***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

05.10.2021 20:14



***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 2.438,56 % 0,000221 % 0,103053 % 467,3585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967244


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MERIT 15,84 252.300 % 10,00  
EMNIS 22,96 663.314 % 9,86  
KERVN 0,87 838.608 % 8,75  
PRKAB 18,70 32.676.229 % 8,41  
NUGYO 12,09 10.219.199 % 6,99  
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11:18 Alış Satış %  
Dolar 8,9170 8,9196 % 0,58  
Euro 10,3098 10,3195 % 0,26  
Sterlin 12,0728 12,1333 % 0,25  
Frank 9,5573 9,6149 % 0,47  
Riyal 2,3732 2,3851 % 0,71  
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11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -12,54  
Altın Gr. 502 502 0,22  
Cumhuriyet 3.305 3.355 0,00  
Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,33 22,38 -0,28  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,04  
B. Petrol 82,32 82,32 1,06  
Seans Raporu 11:18
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