***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
01.07.2022 23:04
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T:İş Bankası A:Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040932
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0509
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0356
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05973,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,34
|Açılış
|: 973,17
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,36
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7317
|16,7493
|% 0,30
|
|Euro
|17,4208
|17,4918
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,1958
|20,2971
|% -0,36
|
|Frank
|17,3763
|17,4810
|% -0,19
|
|Riyal
|4,4493
|4,4716
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|2,19
|
|Altın Gr.
|973
|973
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|11,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|6,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,88
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,50
|