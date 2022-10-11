***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 16:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 7.103,05 % 0,000221 % 0,005872 % 26,63
Oyak Menkul DeğerlerA.Ş. 124.837,04 % 0,000221 % 0,081682 % 2,5954048
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 304,14 % 3.150.000 % 0,000251 % 7.982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070768
BIST
16:153.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,30
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
16:1518,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
16:1518,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
16:15997,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 997,89
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BNTAS
|6,27
|221.178.418
|% 10,00
|
|KRONT
|57,85
|36.322.445
|% 9,98
|
|ERCB
|46,72
|48.438.155
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|19.995.967
|% 9,90
|
|MARTI
|4,05
|93.032.513
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|918.488
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.252.621
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.917.649
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|209.906.515
|% -6,97
|
|THYAO
|85,90
|3.567.994.687
|% -0,29
|
|PETKM
|14,89
|2.333.081.862
|% 2,27
|
|SASA
|85,70
|2.277.248.201
|% -0,06
|
|ASELS
|32,68
|1.834.778.447
|% -0,31
|
|AKBNK
|13,04
|1.704.603.956
|% 1,95
|
|EKGYO
|4,34
|1.385.626.134
|% 0,46
|
|YKBNK
|8,26
|1.571.589.779
|% 2,61
|
|SKBNK
|1,74
|277.034.336
|% 1,75
|
|PETKM
|14,89
|2.333.081.862
|% 2,27
|
|ISCTR
|8,31
|1.136.157.672
|% 0,85
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5861
|% 0,05
|
|Euro
|18,0577
|18,0693
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,5461
|20,6491
|% 0,32
|
|Frank
|18,5655
|18,6774
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,02
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|0,89
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.720
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,36
|
Seans Raporu
16:15
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