***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2023 15:35
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137591
BIST
16:085.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 18,11
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0819,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0821,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1657
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:081.269,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,66
|Açılış
|: 1.269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.047.298
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|GEREL
|17,12
|62.431.915
|% -7,46
|
|KZBGY
|20,56
|236.693.872
|% -5,34
|
|ONCSM
|102,30
|73.784.530
|% -5,28
|
|THYAO
|136,60
|3.334.399.063
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EREGL
|36,46
|2.397.175.915
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|SISE
|44,86
|1.476.750.820
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,97
|847.123.050
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,06
|395.502.283
|% 1,20
|
|YKBNK
|10,39
|789.375.748
|% -0,19
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3259
|19,3315
|% 0,13
|
|Euro
|21,3710
|21,3912
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1293
|24,2503
|% 0,37
|
|Frank
|21,6907
|21,8213
|% 1,06
|
|Riyal
|5,1368
|5,1626
|% 0,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:08
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16:23HUBVC
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 834, 136 adet işlem
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 13 artarak (% 0.56 ) 4, 656
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, VKFYO, BALAT, DGGYO, ETILR, POLTK, UFUK, AYCES, KRGYO, SANEL