***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
02.07.2023 19:14
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163030
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1539
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,0420
En Düşük
25,7766
12:3528,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2836
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,4165
En Düşük
28,0525
12:351.603,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.603,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.604,70
En Düşük
1.591,10
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,5976
|26,0420
|% 0,59
|
|Euro
|28,2090
|28,4165
|% 1,01
|
|Sterlin
|32,8333
|32,9979
|% 0,21
|
|Frank
|28,8824
|29,0564
|% 0,28
|
|Riyal
|6,8949
|6,9295
|% 0,20
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.592
|1.592
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.081
|5.300
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.548
|2.650
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|