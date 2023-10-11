IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler16:04
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|DITAS
|38,72
|49.033.161
|% 10,00
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|27,7312
|27,7358
|% 0,07
|Euro
|29,4555
|29,4678
|% 0,13
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,29
|Frank
|30,6314
|30,8159
|% 0,41
|Riyal
|7,3701
|7,4071
|% 0,06
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,53
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|12,16
|Cumhuriyet
|11.579
|11.754
|74,00
|Tam
|11.336
|11.421
|25,00
|Yarım
|5.685
|5.732
|17,00
|Çeyrek
|2.834
|2.866
|8,00
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,20
|Gümüş Gr.
|19,69
|19,72
|0,26
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|-0,82
Seans Raporu 16:04
- 16:19BASGZ Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem
- 16:18GIPTA Yüzde -3.65 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 367, 705 adet işlem
- 16:17ARDYZ Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 359 adet işlem
- 16:16SUNTK Yüzde -3.66 oranında düşüşle 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 099 adet işlem
- 16:15 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, HEKTS