***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2023 15:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Alan Menkul DeğerlerA.Ş. 7.172,44 % 0,00022 % 0,01042 % 47,2566
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 8.682,59 % 0,000105 % 0,012614 % 120,1317
Ata Menkul Kıymetler A.Ş. 4.088,35 % 0,00002 % 0,005939 % 28,2828
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 943,83 % 0,00002 % 0,001371 % 6,8559
OYAK YATIRIM 683,59 % 0,000118 % 0,000993 % 8,3949
TERA MENKUL DEGERLER 3.384,31 % 0,00021 % 0,004917 % 23,4125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204240
BIST