***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 15:05
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204914
BIST
'
16:408.214
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -116,50
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.212
En Yüksek
8.471
16:4027,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0879
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:4029,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0644
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3102
16:401.673,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.673,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:38
|POLTK
|9.997,30
|100.858.745
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|207.908.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.240.061
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|224,70
|6.018.004.441
|% -2,35
|
|ASELS
|43,18
|5.722.615.656
|% 2,86
|
|TUPRS
|145,70
|4.613.931.413
|% 0,90
|
|EREGL
|43,60
|4.312.171.790
|% -1,18
|
|GESAN
|110,60
|4.256.192.998
|% 8,43
|
|EKGYO
|7,92
|2.821.381.359
|% -3,18
|
|ODAS
|13,44
|4.136.605.464
|% -0,44
|
|KATMR
|3,01
|916.228.473
|% -1,31
|
|ZOREN
|6,23
|1.793.324.778
|% 1,14
|
|YKBNK
|19,49
|4.249.286.770
|% 0,98
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7427
|27,7490
|% 0,32
|
|Euro
|29,3408
|29,3524
|% -0,23
|
|Sterlin
|33,8657
|34,0355
|% -0,34
|
|Frank
|30,5630
|30,7471
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3744
|7,4114
|% 0,22
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|6,90
|
|Cumhuriyet
|11.608
|11.784
|18,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,15
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|1,63
|