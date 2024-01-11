***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2024 14:41
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK MENKUL DEĞERLER 175.086,71 % 0,000409 % 0,0020362 % 49,73
İŞ YATIRIM MENKUL KIY. A.Ş. 22.397,98 % 0,000525 % 0,002605 % 4,915
OYAK YATIRIM 219.861,16 % 0,000117 % 0,025569 % 219,3
OYAK YATIRIM 118.340,53 % 0,00011 % 0,05756 % 258,3767
OYAK YATIRIM 49.496,48 % 0,00035 % 0,00577 % 164,46
TACİRLER MENKUL DEĞERLER AŞ 38.324,6 % 0,005 % 0,004457 % 8,914
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 67.179,56 % 0,005 % 0,007813 % 15,6254
TERA MENKUL DEGERLER 56.412,23 % 0,000551 % 0,006561 % 11,9012
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.193,07 % 0,000525 % 0,00293 % 5,5807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238420
BIST