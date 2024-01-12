***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 14:28
***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238994
BIST
'
16:458.068
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 172,31
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.072
16:4530,0944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1067
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:4532,9733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0561
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:451.987,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 31,93
|Açılış
|: 1.987,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:45
|OZSUB
|27,50
|61.355.724
|% 10,00
|
|ETILR
|14,01
|35.891.843
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|666.579.456
|% 9,96
|
|VRGYO
|27,82
|238.728.692
|% 9,96
|
|SEKUR
|26,28
|5.756.447
|% 9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|KRGYO
|37,04
|86.333.444
|% -6,46
|
|QNBFL
|900,00
|3.413.165
|% -6,15
|
|PGSUS
|721,50
|1.344.707.272
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|EKOS
|54,55
|1.038.889.390
|% 1,02
|
|ASTOR
|102,10
|1.034.888.701
|% 0,10
|
|YEOTK
|214,80
|804.811.710
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,28
|1.177.433.157
|% 1,35
|
|BEGYO
|4,41
|458.314.649
|% -9,82
|
|AKFGY
|1,91
|127.084.678
|% 0,00
|
|ODAS
|8,56
|445.693.210
|% 0,23
|
|QUAGR
|3,90
|197.668.761
|% -2,01
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0889
|30,0944
|% 0,36
|
|Euro
|32,9638
|32,9733
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2785
|38,4705
|% 0,33
|
|Frank
|35,1670
|35,3789
|% 0,35
|
|Riyal
|8,0000
|8,0401
|% 0,33
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,30
|% 0,66
|
|Platin
|927,77
|929,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,84
|995,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,84
|79,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,19
|2.053,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00XU100
Endeks 8, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 96, 114.00 milyon TL de
-
17:00VKING
Yüzde 7.96 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 239 adet işlem
-
16:59TATEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 791, 734 adet işlem
-
16:58IZMDC
Yüzde 5.32 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 550, 143 adet işlem
-
16:57KZGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 372, 627 adet işlem